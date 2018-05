Sint-Waldetrudisstraat afgesloten 03 mei 2018

02u31 0

In de Sint-Waldetrudisstraat start op maandag 14 mei een aannemer met de heraanleg van de voetpaden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden afgerond vóór het bouwverlof. Gedurende deze werkzaamheden is de straat afgesloten voor autoverkeer. De omleiding loopt via de Bovenrij, Kerkstraat, Kerkplein en Herenthoutseweg. De verbinding tussen de Noorderwijksebaan en de Rode Kruisstraat en de verbinding tussen de Rode Kruisstraat en de Spekmolenstraat blijven open. Fietsers en voetgangers kunnen wel via de werf passeren. (MVBO)