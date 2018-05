Simone en Jules vieren 60ste huwelijksverjaardag 05 mei 2018

02u52 0

In de Drijvelden in Herentals vierden Jules Vertommen (80) en Simone Van Orshaegen hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden geboren en getogen Herentalsenaren zijn de ouders van twee kinderen, grootouders van vier kleinkinderen en overgrootouders van drie achterkleinkinderen. Jules was werkzaam in de Britse Basis en dienstencentrum Het Convent. Simone was actief bij De Beuckelaer en baatte vele jaren een café uit in de Nederrij.





(TJH)