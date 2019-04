Shop in Thals onder stralende lentezon Jurgen Geyselings

07 april 2019

Onder een stralend lentezonnetje konden de Herentalsenaren dit weekend genieten van Shop in Thals. Op vijf catwalks in de Zandstraat genoten de bezoekers van tal van outfits voor jong en oud. Op zondag waren alle winkels extra open van 13 tot 17.30 uur. De Zandstraat werd stemmig versierd met lampions. De terrasjes en foodtrucks her en der verspreid kenden een succesvol weekend. De bezoekers genoten van allerlei lekkers na en tijdens het shoppen in Herentals.

Nog tot 12 oktober kun je elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur en elke zaterdag van 11 tot 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen in de Zandstraat. De terrasjes nodigen dan extra uit om te genieten.