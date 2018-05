Scouts en Gidsen vinden onderdak in De Shelter 28 mei 2018

02u31 0 Herentals Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben zaterdag drie nieuwe projecten op het terrein van Jeugdverblijf De Brink geopend.

Zo is er nu een volledig vernieuwd kampeer-sanitair aanwezig, een nieuwe avontuurlijke verblijfsaccommodatie De Shelter en bijhorende rolstoelpaden langsheen het terrein.





Met de slogan #toegankelijk voor iedereen willen ze de toegang zeer laagdrempelig houden. "We willen letterlijk drempels wegwerken zonder in te boeten op een avontuurlijk verblijf in het bos", klinkt het. "Wij zijn heel fier dat we deze projecten mogen verwezenlijken."





Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeerde via Toerisme Vlaanderen maar liefst 40.000 euro voor de toegankelijkheidswerken in het project (dat in totaal 155.000 euro zal kosten) en ook Provincie Antwerpen gaf een subsidie van 5.000 euro. Achteraan De Brink staat de Shelter, dat met twee ruime slaapvloeren voor dertig personen zorgt voor een verbetering aan het jeugdverblijf. "We zagen al een shelter in Denemarken en vonden het zo leuk om in de openlucht te slapen dat we dit idee mee naar Herentals brachten", luidt het bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Luxe is niet de bedoeling wanneer je kampeert in De Shelter. Je maakt er een eenvoudig houtvuur aan om je potje te koken of voor een gezellige avond kruip je rond de open haard." Deze nieuwe verblijfsaccommodatie zal beschikbaar zijn vanaf juli 2018. (MVBO)