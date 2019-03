Scouts en gidsen uit Herentals tellen af naar Jamboree Jef Tegenbos

17 maart 2019

20u06 0

Half juli zullen veertig scouts en gidsen uit Herentals van de partij zijn om deel te nemen aan de Jamboree. Dit vierjaarlijks evenement, met jongeren uit de ganse wereld, wordt georganiseerd in het Amerikaanse West-Virginia. In totaal worden 40.000 deelnemers uit 160 verschillende verwacht.

Omdat deelnemen een kostelijke onderneming is, hebben de Herentalse deelnemers diverse activiteiten voorzien. De eerstvolgende staat op zaterdag 23 maart op de kalender. In zaal ‘t Hof op de Grote Markt van Herentals, is er een fuif met optredens van Woefbass, Project A en Crazy Lucien. Er is een cocktail- en cavabar voorzien. De deuren gaan open om 21 uur. De toegang bedraagt 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.