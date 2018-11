Scouts en gidsen maken zich op voor Jamboree in West-Virginia Jef Tegenbos

26 november 2018

20u02 0

40 Herentalse jongeren, die lid zijn van verschillende jeugdverenigingen, maken zich op om in de zomer van volgend jaar deel te nemen aan de Jamboree. Een vierjaarlijkse ontmoeting van scouts en gidsen uit de ganse wereld. 40.000 jongeren, uit 160 verschillende jongeren, komen in juli samen in het Amerikaanse West-Virginia. ‘Unlock A New World’ is het thema van de komende editie.

Omdat de deelname behoorlijk wat geld kost, werden er in Herentals verschillende werkgroepen opgericht, die tal van activiteiten organiseren. Op die manier wordt voor elke deelnemers de deelnameprijs wat gedrukt.

Op zaterdag 1 december wordt in de feestzaal van het Sint-Jozefscollege, Collegestraat in Herentals ‘Fest Virginia’, een fuif voor volwassenen, georganiseerd. Op het programma staan optredens van onder meer DJ Woefboss, DJ Stinkende Awesome, Discobar Flamingos en Christophe Lambrecht van Studio Brussel. De deuren zijn geopend vanaf 20 uur. Kaarten kosten 6 euro aan de kassa en 5 euro in voorverkoop. Ze kunnen verkregen worden bij Huis Haest in de Zandstraat, Trapper op de Lierseweg en Showtime in de Zandstraat.