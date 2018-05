Scouts en gidsen bakken pannenkoeken voor Jamboree 17 mei 2018

Volgend jaar wordt in het Amerikaanse West-Virginia de Jamboree georganiseerd, het vierjaarlijkse feest van scouts en gidsen van over de hele wereld. Ook Herentals zal er met een ruime delegatie aanwezig zijn. 37 scouts en gidsen zullen de Kempische stad vertegenwoordigen. Om de kosten een beetje te drukken, organiseren de scouts en gidsen de komende maanden tal van activiteiten. Zo worden op zondag 20 en maandag 21 mei pannenkoeken gebakken aan 't Haveke, Noordervaart in Herentals. Iedereen is er op beide dagen welkom van 11 uur tot 17 uur. (TJH)