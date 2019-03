Scouts De Buecken krijgt groen licht voor bouw van nieuw lokaal Kristof Baelus

19 maart 2019

10u23 0 Herentals Scoutsvereniging De Buecken krijgt van het schepencollege groen licht voor haar plannen om een nieuw lokaal op te richten aan het Greesbos. Het huidige lokaal, aan de Augustijnenlaan, is tot op de draad versleten. Samen met de jeugdverenigingen het Greesbos opwaarderen tot speelbos.

Stad voorziet plannen om Greesbos uit te bouwen tot speelbos en te verbinden met de Jachthaven. De locatie aan Langepad is ideaal voor een jeugdvereniging, in de natuur. De stad deze succesvolle scoutsvereniging alle steun bieden en kansen om verder te groeien en hun werking op de site over de Jachthaven verder te zetten.

De goedkeuring kadert binnen de ambitie van het N-VA en CD&V-bestuur om de site van de Jachthaven uit te bouwen tot toeristische trekpleister.

“We willen samen met de jeugdverenigingen het Greesbos opwaarderen tot een speelbos. De fietsostrade moet een aaneenschakeling worden, die als ontmoetingsruimte benut kan worden en het Greesbos opwaarderen tot stadsrandbos”, zegt Stefan Verraedt (N-VA), Schepen van Toerisme en Jeugd. “Onze ambitie is hoog en we willen bekijken of we de Jachthaven kunnen verbinden met het Greesbos, via een voetgangersbrug of ponton als extra toeristische attractie.”

Het project is al een tijd lopende maar komt nu in een finale fase terecht. De scoutsvereniging bestaat uit 2 materiaalmeesters, 70 leden, 16 leiders en 55 stamleden en is hiermee een belangrijke vereniging in Herentals.

Er waren bezorgdheden inzake de ontsluiting, maar wij volgen de scouts in hun ambitie om hun leden zoveel mogelijk met de fiets te laten komen’, zegt Pascal Van Nueten (N-VA), schepen van ruimtelijke Ordening. “Ook Agentschap Natuur en Bos had opmerkingen rond boscompensatie, die we tegemoetkomen door het bos te hervestigen.