Scootmobiel brandt uit 12 juli 2018

02u49 2 Herentals In de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 3 uur is een scootmobiel uitgebrand in de Nieuwstraat. Die stond geparkeerd op het trottoir voor een appartement.

Twee getuigen zagen de brand en verwittigden de hulpdiensten. Er was ook schade aan het appartement op de benedenverdieping - de ramen zijn gesprongen en er was schade aan de voordeur. Ook een voertuig dat langs de baan geparkeerd stond liep lichte schade op. De eigenaar van de scootmobiel is ook de bewoner van het appartement dat schade opliep. De man, die dronken was, kwam tijdens de interventie naar buiten en begon amok te maken. Aangezien hij het optreden van de hulpdiensten bemoeilijkte, werd hij ambtshalve opgesloten.





Er wordt nog onderzocht of de brand is ontstaan door een kortsluiting of dat de scootmobiel in brand werd gestoken. (WDH)