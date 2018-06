School verplicht laptop (tot woede ouders) OMDAT KOSH ZELF NIET GENOEG GELD KRIJGT OM TE INVESTEREN JEF VAN NOOTEN

26 juni 2018

02u26 0 Herentals Campus Scheppersstraat van onderwijsinstelling kOsh in Herentals heeft de woede van een aantal ouders op de hals gehaald. De ouders van 150 leerlingen kregen een brief dat hun kind volgend jaar geen computer meer ter beschikking krijgt op school. "We moeten allemaal zelf een laptop van 1.800 euro kopen", briest een moeder.

De tijd dat ze alleen boeken in hun boekentas moesten steken, is voorbij voor de leerlingen van kOsh. Vanaf september moeten 150 leerlingen dagelijks ook een laptop mee naar school nemen. Welk type laptop de leerlingen moeten hebben, hangt af van de studierichting. Maar bijvoorbeeld voor de richting Publiciteit gaat het om een MacBook Pro van 1.800 euro.





De school start een project waarbij de laptops geleased kunnen worden. Een 'opgelegde' aankoop die niet bij iedereen in goede aarde valt.





Risico's

"Het gaat om veel geld. Bovendien is het niet zonder risico om zo'n laptop elke dag mee naar school te moeten nemen", zegt een ouder. "Er gaan ongetwijfeld kinderen zijn die de laptop verliezen op de bus, of waarbij de laptop nat wordt geregend op de fiets. De school voorziet geen verzekering tegen schade of diefstal." De school startte vorig jaar al een laptopproject in één klas van Campus Collegestraat. Na een positieve evaluatie wordt het uitgebreid naar vijf studierichtingen in Campus Scheppersstraat. Op termijn wordt het wellicht ingevoerd in alle campussen van KOsh. Technisch directeur Dirk Tormans van Campus Scheppersstraat benadrukt dat niemand verplicht wordt om de voorgestelde laptop te kopen. Wie thuis al een laptop heeft, kan die ook gebruiken. Tenminste, als op die laptop de nodige software geïnstalleerd kan worden. "Maar het is een feit dat de financiële middelen die we krijgen vanuit de overheid onvoldoende zijn om de ICT-noden te kunnen volgen die de leerplannen ons opleggen."





"Geen dialoog"

Een ouder stoort zich aan de manier waarop de school dit heeft aangepakt. "Alles was reeds beslist voor ons. Er is totaal geen ruimte gelaten om in dialoog te gaan of samen met de school constructief naar andere oplossingen te zoeken." Eén van de misnoegde ouders wil nog deze week een brief bezorgen aan alle andere ouders van de school. "De school kan dit niet eenzijdig beslissen en opleggen aan de ouders. Daarom de oproep om niet op het aanbod in te gaan en niet te tekenen", staat te lezen in de brief. "We moeten de directie duidelijk maken dat we als ouders mee aan tafel willen en inspraak willen over hoe dit verder aangepakt kan worden."





De school is bereid om in gesprek te gaan met ouders die het geld niet op tafel kunnen leggen. Zo krijgen ouders ook de kans een laptop te huren.