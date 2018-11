Schipper van gezonken Dandia geeft bergingswerken uit handen Kristof Baelus

19 november 2018

19u58 0 Herentals De schipper van de Dandia die sinds vorige week op de bodem van het Albertkanaal ligt heeft besloten om de bergingswerken uit handen te geven. Hij kan aanspraak maken op een fonds om de werken mee te financieren.

Wanneer de bergingswerken van het schip exact van start zullen gaan, is nog niet duidelijk. Via een juridische weg heeft de schipper beslist de bergingswerken uit handen te geven. De Vlaamse Waterwegen zal deze berging nu moeten organiseren. De schipper zal geen afstand doen van zijn schip of de lading, hij zal wel afstand doen van de bergingswerken.

De Vlaamse Waterwegen heeft ondertussen het bestek uitgegeven, verschillende bergingsfirma’s kunnen zich hier nu op inschrijven. Tegen uiterlijk woensdagavond wil De Vlaamse Waterwegen een bedrijf aangesteld hebben dat de werken zal uitvoeren. Snelheid is één van de factoren die voor een groot deel zal meespelen in de keuze van de bergingsfirma. De berging zelf zal vermoedelijk enkele dagen tot een week duren. Ook is het ondertussen bijna zeker dat de lading eerst uit het schip gehaald moet worden.