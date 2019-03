Schaatstalenten leven zich in unieke outfit uit op ijspiste Kristof Baelus

06 maart 2019

16u17 0 Herentals Op de ijspiste van Sport Vlaanderen in Herentals werd er woensdagnamiddag hard geschaatst door jong en oud. Voor de verandering zag de schaatsbaan er iets anders uit, veel jongeren hadden zich nogmaals verkleed voor een leuke carnaval schaatsbeurt.

Het carnavalschaatsen was duidelijk in trek bij de jongeren, al waagden ook enkele ouders zich aan een verklede schaatsbeurt. Voor de jongen was het vaak, na de klassieke schooloptocht, de tweede verkleedpartij van het jaar. Over de ijspiste vlogen politievrouwen, dino’s, baby’s en tal van superhelden voorbij, vaak de outfit die ook gebruikt werd tijdens de carnavalstoet van de school van de jongeren.

“Wij zijn hier met enkele vrienden en vriendinnen van school en van de zwemles aan het schaatsen, het is leuk dat we ons nog een keer extra kunnen verkleden”, zegt Falke Gielis. “Wij komen bijna elke week schaatsen, maar nu maakt de verkleedpartij het toch extra leuk.