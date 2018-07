SAVE-bord voor verongelukte Jeffrey 16 juli 2018

02u39 0 Herentals Gisterennamiddag heeft Ouders van Verongelukte Kinderen vzw een SAVE-bord onthuld voor Jeffrey Janssens uit Herentals. De jongeman kwam drie jaar geleden om het leven bij een ongeval in Olen.

Jeffrey Janssens was 24 toen hij op 11 juli 2015 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Aan afrit Herentals-Oost van de E313 in Olen werd hij gegrepen door een vrachtwagen. Op de onthulling van zijn SAVE-bord drie jaar later waren vrienden en familie talrijk aanwezig.





"Dit bord betekent heel veel voor mij, net zoals de steun van iedereen die hier aanwezig was", zegt Nicole Verhaert, de moeder van Jeffrey. "Ik had niet verwacht dat er zoveel volk zou zijn. Voor mij is dit een herdenking en een eerbetoon. Het bord wijst er ook op dat dit een gevaarlijke plek is, wat niet genoeg benadrukt kan worden."





Tijdens de huldiging werden er bloemen gelegd aan het SAVE-bord van Jeffrey, waar ook een kruis staat.





Op het einde werden er nog ballonnen ter ere van Jeffrey de lucht ingelaten. Vader Willy Janssens had ook nog enkele lovende woorden voor Ouders van Verongelukte Kinderen. "Die mensen wil ik heel hard bedanken. Zij zijn allemaal vrijwilligers en hebben alles in het werk gesteld om dit te realiseren. Je hebt een enorme steun aan hen."





(WDH)