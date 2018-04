Saneringsfirma stofzuigt asbest van weg OOK TWEE HUIZEN AANGETAST NA ZWARE MAGAZIJNBRAND MARLIES VAN BAEL

14 april 2018

02u30 0 Herentals De brandweer bleef gisterennacht nog de hele nacht en ochtend alert na de zware brand die het magazijn van De Grabbelton in Noorderwijk verwoestte. Een gespecialiseerde firma kwam gisterochtend het vrijgekomen asbest van het fietspad verwijderen. Opvallend: dat gebeurde met een stofzuiger.

Sinds acht uur gisterenochtend werd de site waar de zware brand donderdagochtend heeft gewoed opnieuw door de politie vrijgegeven. De brandweer bleef de hele nacht ter plaatse.





"Deze nacht en ochtend (gisteren red.) hield de brandweer nog de wacht en moesten ze nog enkele keren de site benevelen omdat er rookvorming was", vertelt burgemeester Jan Bertels. "Ik ben tot 's nachts blijven kijken."





De brandweer bleef ook gisteren overdag nog even ter plaatse. Het labo kwam ook ter plaatse om de site te inspecteren. Ondertussen werden de oprit en de voortuintjes al gesaneerd door een gepspecialiseerde firma.





"Er zijn ook twee woningen aangetast. In overleg met de saneringsfirma gaan we kijken wat er moet gebeuren en dat in een stappenplan gieten."





Asbestvrij tegen 2030

De brand in Herentals gisteren was hevig, het duurde zowat anderhalf uur voor de toegesnelde brandweerkorpsen het vuur onder controle kregen, maar de brandweer moest nog uren nablussen. Omdat bij de brand dus asbest vrijkwam, werd omwonenden in zowel de dorpen Wiekevorst (Heist-op-den-berg), Noorderwijk en Morkhoven (Herentals) als in de gemeente Herenthout gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Automobilisten in de buurt moesten hun ventilatie uitschakelen. De stad kondigde ook even het gemeentelijk rampenplan af.





Groen vindt het onbegrijpelijk dat er niet meer informatie voorhanden was wat betreft de aanwezigheid van asbest. "Hier moet dringend iets aan gebeuren", vertelt Lieve Snauwaert van Groen Herentals. "Een tijdje geleden vroeg ik op de gemeenteraad dat het bestuur een inventaris zou opvragen van alle gebouwen die nog asbest bevatten. Die moeten worden aangepakt, maar het stadsbestuur schuift alles op de lange baan. Ze moeten in gang schieten en een grondige analyse maken van welke gebouwen asbest bevatten. Ze moeten een asbestvrije stad niet alleen promoten maar er ook zelf iets aan doen. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestvrij zijn, wij willen dat Herentals ambitieuzer is en tegen 2030 al asbestvrij is, want dit zijn heel dringende zaken dat zie je nu ook met die brand."





De buurtbewoners kregen donderdag al een brief van de stad in verband met de stappen die ze moeten ondernemen om het asbest op te ruimen.