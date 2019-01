Rustige start van eerste koopjesdag in Zandstraat Kristof Baelus

03 januari 2019

15u13 0 Herentals De eerste koopjes lokt doorgaan heel wat kooplustigen naar buiten. In de Zandstraat in Herentals heerste een gezellige drukte. Van een overrompeling in de winkels was het alvast niet.

Bij Gerry Webber vinden we Josephine en Wilfried, die wel al op koopjesjacht zijn doorheen Herentals. “We komen al eens kijken welke kledingstukken er in Solden zijn”, zegt Josephine. “Ik heb net een jas gevonden waar een korting op is. Er zijn al solden tot - 50% dat maakt het winkelen extra leuk.”

Bijna alle winkels pakten uit met solden van -30% tot zelfs -50% op de eerste koopjesdag. Ook bij herenmode Boezé is de solden wel duidelijk merkbaar. “Het is geen stormloop op kortingen maar ik mag zeker niet klagen”, zegt uitbaatster Vlora. “Vaak is er grotere interesse tegen de laatste week van de koopjes, dan zijn er meerdere stuks aan -50% en zelfs enkele aan -70%.”