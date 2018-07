Ruiter Liam De Ceuster pakt twee keer zilver 24 juli 2018

02u43 0

De Herentalse G-sporter Liam De Ceuster is al vele jaren heel succesvol in de ruitersport. Meer bepaald in de discipline dressuur, waar hij op de voorbije Special Olympics in Moeskroen twee zilveren medailles in de wacht, in de dressuur en de gymkana. Meteen een opsteker voor de Paralympics van volgend jaar waarin Liam De Ceuster, in Abu Dhabi de Belgische kleuren zal verdedigen.





(TJH)