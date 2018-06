Rosa en Ludo vieren diamanten huwelijk 07 juni 2018

02u28 0

Ludo Geysels en Rosa Herremans, woonachtig in Koninkrijk in Morkhoven, vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Ludo, die actief was in de bouwsector en in het fabriek van Olen, werd geboren in Turnhout. Rosa, werkzaam geweest in de poetssector, is afkomstig van Beveren-Waas. Ze hebben vier kinderen, zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Ludo en Rosa zijn beiden lid van visclub 'Moed en Geduld' in Lier.





(TJH)