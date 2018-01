Roomijsproducent Adriaantje failliet 02u44 0

De rechtbank heeft roomijsproducent Adriaantje failliet verklaard. Vijf jobs gaan verloren.





De rechtbank van koophandel heeft Vareco nv failliet verklaard. De firma uit de Ambachtstraat 26 produceerde roomijs, sorbets en specialiteiten. Ze deed dat onder de naam Adriaantje. De zaakvoerder gooide zelf de handdoek in de ring. Vijf werknemers verliezen hun job. Meester Katty Somers is aangesteld als curator.





Ook Hendrikus Verheijen uit het Stationsplein 5/101 in Herentals werd failliet verklaard. De man hield zich bezig met managementactiviteiten. Hij legde zelf de boeken neer. Meester Ludwig Peeters is curator.





In Geel ging Jan Sterckx op de fles. De man baatte een winkel in hengelsport uit in de Velodroomstraat 35. Hij vroeg zelf het faillissement aan. Meester Tom Vandecruys treedt op als curator.





In de Rechtestraat in Lille werd bvba Yucca failliet verklaard. Dat gebeurde na dagvaarding door schuldeisers. De vennootschap baatte een eetgelegenheid met beperkte bediening uit. Meester Paul Van Rompaey is aangesteld als curator. (JVN)