Roemeense dievenbende krijgt celstraffen tot 30 maanden 29 maart 2018

02u31 1 Herentals De rechter heeft een vierkoppige Roemeense bende veroordeeld tot gevangenisstraffen van één jaar tot dertig maanden.

Het kwartet pleegde in het najaar van 2017 diefstallen en inbraken in onder meer Herentals, Sint-Niklaas, Koksijde, Knokke-Heist, Mol, Schaarbeek, Veurne, Turnhout en Lille. In oktober pleegden drie van de vier een diefstal van een geldkistje in een kruidenierszaak in Turnhout, maar de uitbaaster slaagde erin het kistje nog uit de handen van de dieven te trekken. De drie Roemeense vrouwen sloegen daarna op de vlucht.





Het feit werd meteen gelinkt aan gelijkaardige feiten in Herentals en Lille en kort na de poging in Turnhout kwam er zelfs een gelijkaardige melding binnen uit Vosselaar.





Verdacht voertuig

Enkele dagen later kon de politie dankzij ANPR-camera's een verdacht voertuig onderscheppen. In de wagen lagen toen enkele gestolen spullen. (VTT)