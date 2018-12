Rode Kruis start met nieuwe lessenreeks Jef Tegenbos

28 december 2018

De Herentalse afdeling van het Rode Kruis, gaat op zaterdag 2 februari met een nieuwe lessenreeks van start. Die omvat een cursus op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 13 uur rond eerste hulp en helper. Na de eerste bijeenkomst zijn er nog lessen op 9, 16 en 23 februari en 3 en 16 maart. De lessen worden gegeven in het lokaal, Schoolstraat 46 in Herentals.

De deelname is gratis. Geïnteresseerden wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven. Dat kan via e-mail: vorming@herentals.rodekruis.be of bij Marc Lauwen: 0470/64.31.22.