Rode Kruis start met een nieuwe lessenreeks Jef Tegenbos

28 december 2018

De Herentalse afdeling van het Rode Kruis, start op zaterdag 2 februari met een nieuwe en dubbele cursus. Op zaterdagvoormiddag wordt er een lessenreeks van zowel eerste hulp als helper georganiseerd. De minimum leeftijd om te kunnen deelnemen is 16 jaar, of die leeftijd in de loop van het jaar bereiken.

Na de eerste les zijn er nog bijeenkomsten op 9, 16 en 23 februari en 3 en 16 maart, telkens van 9 uur tot 13 uur. De bijeenkomsten hebben plaats in het lokaal, Schoolstraat 46 in Herentals. De deelname is gratis. Vooraf inschrijven is gewenst en kan bij Marc Lauwen, 0470/64.31.22 of via e-mail: vorming@herentals.rodekruis.be.