Rode Kruis reikt diploma's uit 13 maart 2018

In het kader van 'Herentals hartveilige stad', organiseerde het Rode Kruis een cursus over reanimatie en het gebruik van een defibrillator. De cursisten uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven mochten hun diploma gaan afhalen in de Lakenhal. Tegelijk werd aangekondigd dat ook op de grens tussen Noorderwijk en Morkhoven, op het statieplein aan de bushalte, een toestel werd aangebracht.





(TJH)