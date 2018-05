Rode Kruis huldigt verdienstelijke bloedgevers 19 mei 2018

Tijdens de bloedinzameling in zaal 't Hof op het Grote Markt van Herentals, werden enkele verdientelijke bloedgevers in de bloemetjes gezet. Zowel Marleen Mertens als August Janssens traden voor de honderdste keer op als donor. Ze werden door Nadja Luyten en Nancy Van den Broeck van het Herentalse Rode Kruis in de bloemetjes gezet.





(TJH)