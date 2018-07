Rik Van Looy geeft startschot van eigen 'Grote Prijs' 03 juli 2018

02u58 0

De stad Herentals maakt zich op voor de eerste editie van de Grote Prijs Rik Van Looy. De wielerwedstrijd voor beloften en elites met en zonder contract vindt op zaterdag 7 juli plaats. "Tweevoudig wereldkampioen Rik Van Looy, de Keizer van Herentals, geeft om 11 uur het startschot in zijn geboortedorp Grobbendonk", zegt schepen Liese Bergen. "Van op het Astridplein trekken de renners richting Bouwel en Herenthout, waar ze vier grote lussen afwerken. Vervolgens rijden ze naar Herentals voor de finale van drie plaatselijke rondes. De finishlijn is getrokken aan het standbeeld van de wielerkeizer op de Grote Markt."





Om alles vlot te laten verlopen, gelden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen in Herentals. Een overzicht van de maatregelen staat op www.herentals.be/wegen-en-verkeer. (JVN)