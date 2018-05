Rik Pauels viert 60 jaar priesterschap 04 mei 2018

Met een dankviering, in aanwezigheid van familie, onder wie zijn tweelingzus Mimi, en vrienden, heeft Rik Pauels in de Begijnhofkerk van Herentals zijn diamanten priesterjubileum gevierd. Rik Pauels werd op 13 april 1958 tot priester gewijd. Hij bouwde in het onderwijs een loopbaan uit in Mol en het Francesco-Paviljoen in Herentals. Later was hij drie jaar onderpastoor in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals. Nadien was hij zeventien jaar pastoor in Merksem. In 2008 keerde hij terug naar zijn geboortestad Herentals. Het was Vic Nijs, kapelaan van de Begijnhofkerk die samen met Rik Pauels onderpastoor was in de Bovenkerk, die hem aanbood om in zijn geliefde kerk de jubileumviering te houden. Na afloop had nog een receptie in openlucht plaats.





(TJH)