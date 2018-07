Retrothals op Grote Markt 04 juli 2018

De Grote Markt in Herentals vormt op zondag 15 juli het decor voor de vierde editie van Retrothals. Dit gratis evenement bestaat uit een grote retromarkt met allerlei kraampjes en foodtrucks. "Bezoekers kunnen er ook tientallen oldtimers en classic cars bewonderen. Verder is er livemuziek en een heleboel kinderanimatie", zegt schepen Jan Michielsen. Van 5 tot 24 uur geldt er een parkeerverbod op de Grote Markt, in de Kerkstraat en op de parkeerterreinen aan de Sint-Waldetrudiskerk en achter 't Schaliken. De Grote Markt en de Kerkstraat zijn afgesloten voor het doorgaand verkeer. (JVN)