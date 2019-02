Restaurantdag van music-band Avanti Jef Tegenbos

16 februari 2019

De Herentalse music-band Avanti uit Herentals, organiseert op zondag 10 maart zijn jaarlijkse restaurantdag. Er kan gekozen worden uit mosselen, stoofvlees en videe. De activiteit heeft plaats in zaal ‘t Hof, Grote Markt in Herentals. De deuren zijn geopend van 11.30 uur tot 15 uur. De opbrengst gaat naar de werking van de vereniging. Inschrijven kan bij Willy De Wachter op het telefoonnummer: 014/70.79.39 of via e-mail: willy.de.wachter@telenet.be.