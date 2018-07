Restaurant De Repertoire pakt uit met duurzame kaart 11 juli 2018

Joris Wils, chef-kok van restaurant De Repertoire, wil de komende jaren steeds sterker inzetten op duurzame voeding. Sinds vorig weekend kunnen de bezoekers een keuze maken uit een vernieuwde kaart. "Op de kaart vind je een behoorlijk aantal gerechten die met een vinkje zijn aangemerkt. Dat zijn gerechten waarvan ik kan garanderen dat het gaat om duurzame voeding. Er zijn garanties rond dierenwelzijn, duurzame kweek en de volwaardige kwaliteit van de grondstoffen."





De keuze van de chef-kok is het gevolg van een groeiende bewustwording rond het thema. "Zo werd ik geconfronteerd met de feiten over de industriële kweek van sommige zalmsoorten. Die zijn echt niet zo fraai." Volgens Joris Wils is het de bedoeling dat de klant deze stap op het bord merkt, niet in het budget. "Omdat ik deze visie al volg van bij de start, heeft deze stap naar duurzaamheid ook geen gigantische gevolgen voor mijn prijzen."





(WDH)