Replay Festival in Herentals stelt affiche voor Jurgen Geyselings

21 maart 2019

09u55 0 Herentals Met de lente die aanbreekt gaat bij menig festivalliefhebber het hart al sneller slaan. Het ideale moment dus voor de festivalopener in de Kempen, het Replay Festival in Herentals, om haar voor te stellen. De omgeving van het Netepark zal op 27 april weer ingenomen worden door duizenden festivalgangers.

Voor de tiende editie pakt het festival uit met namen als Murdock, DJ Licious en Mark with a K, intussen vaste waarden op Replay. Verder pronken $hirak, Da Tweekaz en de Nederlandse rapper Jebroer, bekend van de hit ‘Kind van de Duivel’ op de affiche. In totaal zullen op 27 april niet minder dan 30 acts op 4 verschillende podia het publiek in rep en roer zetten. “Replay Festival blijft groeien, de mensen kopen steeds vroeger hun tickets. Na een lange winter zijn de mensen weer blij dat ze kunnen gaan feesten”, klinkt het bij organisator Jelte Lambaerts.

Op vrijdag 26 april, de dag voor Replay Festival, zal op dezelfde festivalsite een nieuwe editie van het ‘Afterwork Festival’ plaatsvinden. Het grootste netwerkevenement van België strikte namen als DJ Frank, DJ Ward en Cherry Moon Trax. Tickets zijn te verkrijgen via www.replayfestival.be en www.afterworkfestival.be