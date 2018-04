Replay Festival boekt Boef ondanks heisa 10 april 2018

02u36 0 Herentals De organisatie van Replay Festival in Herentals zet de Nederlandse rapper Boef op hun festival op 28 april ondanks de heisa rond de uitspraken van de artiest.

Het nieuwe festivalseizoen gaat op 28 april van start met het Herentalse Replay Festival. Opmerkelijk is dat zij gisteren bekend maakten dat de Nederlandse rapper Boef op hun affiche pronkt. Hij kwam in opspraak door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken en cancelde onlangs nog een concert omdat het geluid en licht niet goed zat.





De organisatie van Replay maakt zich echter geen zorgen. "We zijn al een jaar bezig om Boef proberen te boeken en dat is nu eindelijk gelukt", zegt Jelte Lambaerts van de organisatie. "Het is jammer dat hij onlangs slecht in de media is gekomen en we hebben er lang over nagedacht maar toch besloten om hem te boeken. Wij staan absoluut niet achter zijn uitspraken maar vinden het muzikale aspect belangrijker. Hij is een ideale artiest voor ons publiek."





Op sociale media regent het negatieve reacties. "We vrezen niet dat jongeren gaan afhaken, want we krijgen ook veel positieve reacties."





Dat is ook te merken aan de ticketverkoop want het festival is al voor 50 procent uitverkocht. "Dit is onze grootste internationale artiest en zijn optreden zordt ongetwijfeld een succes." (MVBO)