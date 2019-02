Renovatiewerken JH2200 van start met vervangen van luchtkanalen Kristof Baelus

13 februari 2019

16u37 0 Herentals Het Herentalse jeugdhuis JC2200 is aan vernieuwing toe om hun activiteiten op een goede manier te kunnen verderzetten. De jongeren gaan zelf mee aan de slag, ook de stad zal hen de nodige ondersteuning geven hierbij.

Enkele zaken in het jeugdhuis zijn meer dan ooit aan vervanging toe. Een renovatie stond al even op het programma maar de werken raakten nog niet uit de startblokken.

“Enkele weken geleden zijn de luchtkanalen in de zaal volledig vervangen”, zegt Stefan Verraedt (N-VA), schepen van Jeugd. “Ook de renovatie van de trappen zijn in aantocht, voor deze werken hebben we de hulp van Devafloor uit Herentals ingeroepen. Verder willen we de jeugd steeds ondersteunen om weer optimaal van hun jeugdhuis te kunnen genieten.”

Momenteel is de grote zaal van het jeugdhuis enkel in gebruik voor vaten en kleine fuiven. Het zaaltje op de bovenverdieping is in gebruik genomen als jeugdcafé. Zowel de Herentalse jeugd als het stadsbestuur wil zo snel mogelijk de opgeknapte zaal weer in gebruik kunnen nemen om grotere evenementen te organiseren. Zo willen ze inspelen op de noden van de Herentalse jeugd en weer een vast ledenbestand opbouwen.