Reinigingsfirma failliet verklaard JVN

08 januari 2019

15u06 0

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft dinsdag het eerste faillissement van 2019 uitgesproken. De rechter verklaarde cvba De Oplossing failliet. De firma uit de Zandstraat 74 in Herentals was gespecialiseerd in het reinigen van gebouwen. De zaakvoerder van het bedrijf legde zelf de boeken neer. Kristof Benijts en Philip Somers zijn aangesteld als de curatoren voor het faillissement.