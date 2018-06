Razzia's moeten drugsprobleem aanpakken DRIE MENSEN BETRAPT BIJ EERSTE CONTROLES IN UITGAANSLEVEN JEF VAN NOOTEN

25 juni 2018

02u33 0 Herentals Het stadsbestuur van Herentals wil het drugsprobleem in het uitgaansleven de kop indrukken. De komende maanden zullen verscheidene drugsrazzia's worden georganiseerd. Het voorbije weekend viel de politie met drugshonden binnen bij café Barbier en Den Thijs. Drie cafégangers werden betrapt met cannabis.

Het uitgaansleven in Herentals wordt steeds vaker geconfronteerd met drugs. De drugsoverlast die er mee gepaard gaat, is een doorn in het oog van het stadsbestuur. De stad wil het drugsprobleem kordaat aanpakken. Agenten van de lokale politie Neteland zullen de komende maanden regelmatig drugsrazzia's uitvoeren. Vrijdagavond vonden de eerste drugsacties plaats in het centrum van Herentals. Bij café Barbier aan Bovenrij en bij café Den Thijs in de Kerkstraat. "Vrijdagavond tussen 21 uur en middernacht hebben we een eerste drugsactie georganiseerd", vertelt Dirk Van Peer, woordvoerder van politiezone Neteland. "We controleerden twee horecazaken. Bij de actie werden vijftien politiemensen en twee drugshonden ingezet. De reden van de actie? We merken dat er drugs rond gaan in het uitgaansmilieu in Herentals."





Agenten in burger

In café Barbier waren op het moment van de drugsrazzia 34 klanten in het café aanwezig. Zij werden allemaal gecontroleerd. "Drie van hen hadden een gebruikershoeveelheid cannabis bij zich. In café Den Thijs werden 61 personen gecontroleerd, maar hier had niemand drugs op zak", aldus nog politiewoordvoerder Dirk Van Peer. "Agenten in burger hadden reeds post gevat in de cafés voordat we er 'binnenvielen', zodat klanten hun drugs niet nog snel op de grond zouden kunnen gooien. We zijn van plan om de komende periode alle horecazaken te controleren, om zo drugsgebruik te ontraden en dealers aan te pakken."





De cafébazen in Herentals verlenen hun volle medewerking aan de drugsrazzia's. Ze staan achter het initiatief. "Het is een probleem in Herentals dat aangepakt moet worden. Daar kan je als cafébaas niet alleen voor zorgen. We staan dus zeker achter deze drugscontroles van de politie", vertelt kroegbaas Nick Van Rooy van café Barbier. "Drugs zijn al lang een probleem in Herentals, maar de laatste tijd worden we er steeds meer mee geconfronteerd."





In het café van Nick Van Rooy werden drie klanten betrapt met cannabis op zak. Ze zijn nog welkom in het café, maar de kroegbaas gaf hen een flinke waarschuwing. "Voor cannabis ga ik hen niet meteen de deur wijzen. Toch niet als ze het alleen op zak hebben, wel als ze het binnen zouden roken", zegt Van Rooy. "Het gaat ook alleen om bezit. Handel in drugs heb ik in mijn café nog nooit gezien. Dat zou zeker niet getolereerd worden. Dealers vliegen er zeker uit. Hopelijk halen deze razzia's iets uit. Allicht hebben ze een afschrikeffect."





De betrapte klanten moesten hun drugs aan de politie afgeven en krijgen een proces-verbaal.