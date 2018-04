Rake klappen aan onderstationschef 24 april 2018

H. V. deelde vorig jaar rake klappen uit aan de onderstationschef in het station van Herentals. Daarvoor stond hij terecht in de rechtbank van Turnhout. "De beklaagde was dronken en viel de reizigers lastig. Hij deelde een kopstoot uit aan de onderstationschef die enkele dagen werkonbekwaam was", zegt de procureur. "De beklaagde heeft een zwaar verleden en zou in behandeling zijn voor zijn alcoholprobleem." Ook in datzelfde jaar kreeg de man nog een verbale discussie op straat en ging toen ook op de vuist. "Wij eisen voor beide gevallen een jaar cel en een geldboete." Vonnis op 22 mei (MVBO)