Quiz van badmintonclub Jef Tegenbos

08 januari 2019

De Herentalse badmintonclub organiseert op zondag 13 januari zijn jaarlijkse familiequiz. De elfde editie heeft plaats in zaal ‘t Hof, Grote Markt in Herentals. Een ploeg mag uit maximum zes personen bestaan. Inschrijven kan via: contacteerhbc@gmail.com, met vermelding van uw ploegnaam en een telefoonnummer van de verantwoordelijke. De deelnameprijs bedraagt 18 euro per ploeg. De quiz begint om 14 uur.