Pyromaan zat al twee keer eerder in cel voor brandstichtingen Verdachte Dieter K. werd in 1995 én 2004 vrijgesproken voor tientallen branden in Hemiksem Jef Van Nooten

10 april 2019

00u01 0 Herentals De man die verdacht wordt van de brandstichtingen in Herentals en Meerhout zat eerder al twee keer in de gevangenis voor gelijkaardige feiten. In 1995 werd Dieter K. verdacht van 23 brandstichtingen in Hemiksem, en in 2004 zou hij de woning van zijn ouders in brand hebben gestoken. Hij belandde telkens achter de tralies, maar ging twee keer vrijuit wegens gebrek aan bewijzen.

Herentals werd op donderdagavond 4 april opgeschrikt door een reeks branden. In de volkstuinen aan de Olympiadelaan werden caravans en een duivehok in brand gestoken, aan het station ging een afvalcontainer in vlammen op. De branden werden al snel als verdacht beschouwd en nog dezelfde avond kon de politie Dieter K. (46) uit Meerhout oppakken als verdachte. Hij gedroeg zich verdacht op een perron van het station in Herentals. Kort na zijn arrestatie werd de link gelegd met een reeks verdachte branden die één week eerder hadden plaatsgevonden in zijn woonplaats Meerhout.

Hemiksem

De kans is groot dat verdachte Dieter K. in zijn leven nog veel meer brandstichtingen op zijn kerfstok heeft. Brandstichtingen waarvoor hij niet meer veroordeeld kan worden… omdat hij er jaren geleden al voor is vrijgesproken. De pyromaan die nu verdacht wordt van de recente brandstichtingen in Herentals en Meerhout was als jonge snaak al eens hoofdverdachte in een onderzoek naar een reeks van 23 brandstichtingen in zijn toenmalige woonplaats Hemiksem.

De Valkenisseweg in Hemiksem werd van december 1993 tot mei 1995 geteisterd door een pyromaan. Tientallen branden boezemden de bewoners van de straat angst in. Eén van die bewoners was Dieter K., die met zijn ouders op nummer 29 woonde. De reeks verdachte branden begon drie maanden nadat het gezin er was komen wonen.

Vrijgesproken

In mei 1995 dachten de speurders voldoende bewijzen te hebben tegen Dieter K. De man werd opgepakt en belandde zes maanden in voorhechtenis achter de tralies. Alle bewoners in de straat waren overtuigd dat K. de pyromaan van Hemiksem was. Groot was dan ook de verbazing dat de man na zes maanden voorhechtenis door de rechtbank werd vrij gesproken. Het parket had nochtans 5 jaar cel gevorderd tegen K. Het openbaar ministerie ging in beroep tegen de vrijspraak, maar K. werd ook door het hof van beroep vrijgesproken.

Huis van ouders

Na zijn vrijspraak in 1997 bleef Dieter K. een hele tijd uit het vizier van het gerecht, maar in 2004 belandde hij opnieuw achter de tralies. Opnieuw voor een brand in de Valkenisseweg in Hemiksem. Dit keer was het de woning van K.’s ouders die geviseerd werd door een brandstichter. De woning brandde nagenoeg volledig uit en werd onbewoonbaar verklaard.

Gebrek aan bewijs

Dieter K. belandde opnieuw als verdachte in de gevangenis, maar werd na drie weken vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De man werd later buiten vervolging gesteld door de raadkamer. Na zijn arrestatie in 2004 verklaarde het parket het volgende over zijn eerdere vrijspraak voor de 23 branden in Hemiksem. “Er was een gebrek aan bewijs. Maar er waren wel ernstige bezwaren tegen zijn persoon. Als er geen vuiltje aan de lucht is, dan zit je nooit zo lang in voorarrest”, verklaarde toenmalig parketwoordvoerster Dominique Reyniers destijds aan de media.

Derde keer, goede keer?

Vijftien jaar later is Dieter K. nu dus een derde keer in de gevangenis beland, dit keer op verdenking van brandstichtingen in Meerhout en Herentals. Mogelijk worden er tijdens het onderzoek nog meer brandstichtingen aan hem gelinkt. Zo werd de omgeving van Mol, Balen en Lommel enkele maanden geleden geteisterd door een reeks brandstichtingen.

De raadkamer in Turnhout bevestigde dinsdag de aanhouding van K. via elektronisch toezicht.