Pyromaan slaat toe in volkstuintjes en aan station: “Ze hebben mijn duiven, mijn levenswerk, vermoord” Wouter Demuynck

05 april 2019

14u56 0 Herentals Donderdagavond hebben drie branden gewoed in de stationsomgeving van Herentals. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om brandstichting. In de volkstuintjes aan de Olympiadelaan brandden een duivenkot, twee caravans en een werkplaats uit. De politie kon donderdagavond al een verdachte, een 46-jarige man uit Meerhout, aan het station oppakken. Er wordt onderzocht of hij ook iets te maken heeft met de brandstichtingen van vorig weekend in Meerhout.

De brand in de volkstuintjes aan de Olympiadelaan in Herentals werd iets na 23 uur gemeld. De brandweer dacht al snel aan een verdachte brand, aangezien er twee verschillende brandhaarden werden aangetroffen. Het ging om twee uitslaande branden. De brandweer kon niet voorkomen dat een duivenkot, twee caravans en een materiaalhok - allen in dezelfde tuin - in vlammen opgingen.

Belgisch kampioen

Eigenaar Erik Vercammen (63) is er het hart van in. Hij werd rond middernacht verwittigd en kon bij aankomst enkel toezien hoe zijn caravans, duivenhok en materiaalhok uitbrandden. Bij de brand lieten acht van zijn duiven het leven. “Dit is een echte ramp, dat vergeet je nooit meer. Ze hebben die beestjes vermoord, ze hebben mijn levenswerk afgepakt. Ik ben al duivenmelker sinds ik zeven jaar was en dat pakken ze nu op een uurtje weg”, zegt Erik Vercammen, die onder meer Belgisch kampioen is geweest en ooit een achtste plaats behaalde op de Olympiade.

“Het waren echte superduiven. Per duif hadden ze een waarde van tussen de 1.000 en 2.000 euro, al maakt het geld niet uit. Die beestjes verdienen dit echt niet, daar zit ik mee in. Ik ben helemaal op. Afgelopen nacht (donderdagnacht, red.) heb ik geen oog dichtgedaan.”

Vrijdag kwamen heel wat vrienden van Erik langs om hem te steunen. “Ze gaan me proberen verder te helpen. Met de nodige steun doe ik zeker voort.”

Ook een buur van Erik, Gustaaf Jaques (75), deelde mee in de malaise. Zijn duivenhok staat er nog, maar de vlammen begonnen na een tijd ook over te slaan op zijn hok. De negen duiven die erin zaten stierven door rookintoxicatie. “Op mijn duivenkot heb ik nog speciaal twee sloten laten plaatsen en dan heb je dit voor”, zucht Gustaaf. “Waarom doen ze zoiets toch? Het waren mijn beste kwekers. Hun waarde schat ik in totaal op 1 miljoen Belgische frank (25.000 euro, red.). Ik was wat aan het afbouwen, maar ik speelde nog elke week.”

46-jarige man

Een interventieploeg van de politiezone Neteland die in de buurt patrouilleerde merkte aan het station van Herentals die avond nog een derde brand op. Een afvalcontainer stond er in brand. De ploeg trof op het perron een man aan die zich verdacht gedroeg en arresteerde hem. De 46-jarige man uit Meerhout wordt verdacht van de drie brandstichtingen in Herentals. “De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de branden en ook of er mogelijk een link is met de branden in Meerhout van afgelopen week wordt onderzocht”, zegt een woordvoerder van het parket. “Na verhoor van de verdachte zal het parket beslissen of de man zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.”

Bij de branden in de volkstuintjes is er mogelijk ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerde firma zal onderzoeken of dat het geval is.