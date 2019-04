Pyromaan brandt caravans en duiventil plat in Herentals Jef Van Nooten

05 april 2019

07u50 0 Herentals In Herentals is donderdagavond op verscheidene plaatsen brand uitgebroken. De politie is een onderzoek gestart. De branden zijn zo goed als zeker het werk van een pyromaan.

De branden situeerden zich in de buurt van het station. Onder meer drie caravans, een afvalcontainer en een duivenhok vlogen er in brand. De vogels in het duivenhok overleefden het vuur niet.

Vorig weekend waren er ook al brandstichtingen in Meerhout. De politie onderzoekt of de branden het werk zijn van dezelfde pyromaan.

