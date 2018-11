Punkband Funeral Dress last sabbatjaar in “We spelen al 33 jaar onafgebroken muziek” Kristof Baelus

12 november 2018

12 november 2018

De Herentalse punkband 'Funeral Dress' zal tot 2020 in ons land niet meer op het podium staan. De band gaat na 33 jaar meer tijd nemen voor hun familie en voor het schrijven van nieuwe nummers. In 2020 zal de band 35 jaar bestaan en weer selectief gaan spelen. Funeral Dress is vooral bekend van het nummer 'Party On'.



In 2019 zal de band nog slechts twee keer op Belgische bodem spelen, op 17 november staan ze op ‘So What Fest’ in Aarschot en op 1 december zal hun voorlopig laatste optreden in ons land doorgaan in de Limburghal in Genk. Nadien zal de band in 2019 nog enkele optredens in het buitenland afwerken die reeds geboekt waren.

“We zijn met de groep al 33 jaar non-stop aan het werk, we speelden meer dan 1.000 optredens. Het is nu tijd om even de batterijen op te laden. Ons volledige verlof spendeerden we aan de band, nu gaan we ook eens op reis met ons gezin”, zegt zanger Dirk Peeters (55).

Tijdens hun ‘sabbatjaar’ zal Funeral Dress ook de tijd nemen om nieuwe nummers te schrijven, in 2020 zal er een nieuwe plaat uitkomen. Het is dan al 10 jaar geleden dat de band een plaat uitbracht. Naar alle waarschijnlijkheid zal de band ook een optreden organiseren in de Kempen voor hun 35 -jarig bestaan, hier zullen ze zelf spelen en nodigen ze ook nog enkele bevriende Belgische en Engelse bands uit.

“Vroeger gingen we drie weken op tournee naar Amerika en stonden we 20 keer op het podium, dit is nu al teruggeschroefd naar tournees van één week waarop we vier optredens op de planning staan hebben. Ook vanaf 2020 gaan we een goed evenwicht zoeken tussen welke optredens we wel zullen aannemen en welke niet”, zegt Peeters.