Provincie zoekt woonruimte in stadscentrum 09 februari 2018

02u56 2 Herentals De provincie Antwerpen stelt voor Herentals zes Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) voor in verband met wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Die plannen moeten de stadskern meer structuur en ruimte geven.

De plannen zijn gisteravond voorgesteld in de Lakenhal in Herentals. "We hebben, in overleg met de gemeenten, eerst een afbakeningslijn getrokken. Die bepaalt de grens tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, een lijn die door Herentals, Herenthout en Grobbendonk loopt", vertelt gedeputeerde Luk Lemmens.





Klein-Gent

"In dat gebied zijn we gaan kijken wat er beter kan op gebied van woonaanbod, bedrijven, kleinhandel en groengebied. We zochten naar interessante locaties om te wonen, te werken, te winkelen en naar locaties voor stedelijk groen. Op het gebied van wonen stellen we vast dat er momenteel nog heel strenge stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn, waardoor moeilijk alternatieven zoals verdichting kunnen worden aangereikt. Met deze voorschriften willen we komaf maken. Het bedrijvengebied aan Klein-Gent willen we met 8 hectare uitbreiden", zegt Lemmens.





Greesbos

Ook aan de natuur is gedacht. "Van het Greesbos willen we een deel speelbos maken en meer mogelijkheden bieden om te kamperen."





Het openbaar onderzoek loopt van 9 februari tot en met 9 april, in die tijd zijn suggesties en bezwaren welkom.





