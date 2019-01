Projectwerkgroep Lung Ta Nepal krijgt MUG-wagen van directie AZ Herentals Kristof Baelus

21 januari 2019

14u42 0 Herentals De werkgroep Lung Ta Nepal van het AZ Herentals kreeg van de directie een MUG-wagen om hen een hart onder de riem te steken. In het najaar vertrekt de werkgroep naar Sarankot in Nepal om er hun steentje bij te dragen.

“Momenteel wordt er in Sarangot, zo’n 20 kilometer van Kathmandu een materniteitsgebouw en een tandartspraktijk gebouwd”, zegt Leen De Ceulaer, ergotherapeute in het AZ Herentals. “We zullen ons steentje bijdragen door het inzamelen van geld maar we zullen ook ter plaatse gaan. Voor ons is het ook een unieke kans. We kunnen zelf ervaren hoe het is om in een ontwikkelingsgebied te werken.

Het MUG-voertuig dat de werkgroep van hun directie kreeg was in eerste instantie bedoeld over te brengen naar Nepal. Uiteindelijk bleek het overbrengen van de wagen te duur en verkocht het team het voertuig voor 4000 euro. Eerder organiseerden ze in het AZ Herentals al een wenskaarten- en kalenderverkoop. Dit bracht nog eens 1700 euro op.

De werkgroep bestaat uit tien vaste leden met zowel verpleegkundigen, artsen als paramedici. Het geld zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de twee zorgprojecten in Sarankot.