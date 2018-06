Processierupsen teisteren stad BESTRIJDINGSFIRMA PAKTE AL 30 PLEKKEN AAN, AANTAL GROEIT NOG WOUTER DEMUYNCK

05 juni 2018

03u03 0 Herentals Een bestrijdingsfirma is in Herentals al vier dagen in de weer om processierupsen uit eikenbomen te verwijderen. De firma kreeg sinds begin vorige week al 30 opdrachten, maar dat aantal groeit nog dagelijks. Op Freinetschool Ibis klagen al enkele kinderen over uitslag.

Nadat vorige week processierupsen Turnhout teisterden, is nu Herentals aan de beurt. Sinds begin vorige week wordt de stad overstelpt met meldingen van nesten van processierupsen, die voor huidirritatie zorgen. "Het gaat om 30 meldingen, zowel van burgers als van onze eigen diensten", vertelt schepen van Milieu en Groenvoorzieningen Mien Van Olmen (CD&V).





"We krijgen altijd wel wat meldingen, maar nu zijn het er meer dan normaal. De opvallendste plaatsen zijn Freinetschool Ibis, basisschool Wijngaard, basisschool 't Klavertje in Noorderwijk en het fietspad Herentals-Aarschot op de oude spoorweg."





Volgens Van Olmen werd er vooral preventief opgetreden tegen de processierupsen. "Ik heb geen meldingen van mensen met klachten. Ik merk wel dat de mensen alerter geworden zijn."





Droge en warme voorjaar

Het stadsbestuur zet de firma Van De Velde & Van Aert in om de processierupsen uit de eikenbomen te verwijderen. Tijdens de koudere maanden staat het bedrijf in voor boomverzorging, maar wanneer het kwik stijgt, draait de firma overuren om processierupsen te verwijderen in de regio van Mechelen, Kempen en Limburg.





"Dit is het zesde jaar dat we aan het werk zijn in Herentals maar dit is toch wel het ergste jaar", vertelt zaakvoerder Dirk Van De Velde. "Dat is vooral te wijten aan het droge en warme voorjaar. Vandaag zijn er nog 12 meldingen binnengekomen. Vooral bij de Freinetschool was het dringend, want daar staan de bomen op de speelplaats zelf. Daar hadden enkele kinderen ook al last van uitslag."





Industriële zuiger

De firma heeft twee methodes om de processierupsen te verwijderen, afhankelijk van de situatie.





"Bij een school gebruiken we de industriële zuiger, omdat dat iets nauwkeuriger is. Op andere plaatsen branden we de nesten weg aangezien dat sneller gaat."





Op het terrein naast hondenclub De Dappere Vriend, aan de Ringlaan, werden de grootste nesten gevonden. "Als er een grotere concentratie aan bomen is, zijn er natuurlijk meer nesten. In dit geval was het noodzakelijk om die nesten te verwijderen aangezien de haartjes door de wind naar het fietspad kunnen vliegen. Dat kan jeuk en brandwonden veroorzaken en de luchtwegen aantasten", vertelt Van De Velde, die vermoedt dat zijn firma nog een tijdje zoet is in Herentals. "Als de meldingen blijven komen, zullen we zeker nog een tiental dagen moeten terugkomen."