Portugese vrouw aangehouden voor poging tot doodslag Jef Van Nooten

19 november 2018

15u54 0

De Portugese vrouw die zaterdagavond werd opgepakt nadat ze een Portugese vrachtwagenchauffeur met een mes had gestoken, blijft in de gevangenis. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de vrouw aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. “De 43-jarige Portugese vrouw wordt ervan verdacht zaterdagavond een 60-jarige Portugees met een mes in de rug te hebben gestoken in Herentals. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Na een spoedoperatie zou zijn medische toestand stabiel zijn. De feiten spelen zich af in de relationele sfeer”, vertelt een woordvoerder van het parket. De steekpartij gebeurde achter de leegstaande Henrad-fabriek.