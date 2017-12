Politiezone Noorderkempen krijgt grootste dotatie per inwoner 02u42 0

De politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas) krijgt vanuit de federale overheid een dotatie van zo'n 3,15 miljoen euro wat neerkomt op een vergoeding van 75,41 euro per inwoner (41.805). Een van de oorzaken is dat er in de politiezone Noorderkempen drie gevangenissen zijn gevestigd (Merksplas, Hoogstraten en Wortel).





Op de tweede plaats komt de politiezone Keno (Ravels, Arendonk, Retie) met per inwoner 66,07 euro en een totale dotatie van net geen 2,6 miljoen. Daarna volgt de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met een dotatie van net geen 4 miljoen en een bedrag van 60,6 euro per inwoner. De grootste dotatie is weggelegd voor de politiezone Regio Turnhout met iets meer dan 7 miljoen, maar dat betekent wel maar 58 euro per inwoner. Daarna volgen nog Balen-Dessel-Mol met 54,24 euro per inwoner en 3,7 miljoen, zone Neteland (Herentals, Vorselaar, Herenthout, Olen, Herenthout en Grobbendonk) met 3,5 miljoen en 51,72 euro per inwoner en tenslotte de zone Zuiderkempen (Herselt, Hulshout, Westerlo) met 2,5 miljoen of 51,09 euro per inwoner. (VTT)