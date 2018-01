Politie rijdt hardleerse fietsendief klem 02u26 0 Herentals De politie Neteland heeft gisterochtend in Herentals een fietsendief klemgereden en opgepakt. De dief (33) had kort voordien een mountainbike gestolen aan het station in Herentals. Eerder deze week waren er tijdens een huiszoeking al gestolen fietsen aangetroffen bij de man.

Een patrouille van de lokale politie Neteland werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.30 uur aan het station in Herentals aangesproken door een groepje jongeren. Ze vertelden aan de agenten dat vlak voordien de fiets van één van de jongeren was gestolen uit de fietsenstalling aan het station. "Met de beschrijving van de fiets begonnen de ploegen een zoekactie. Op de Herenthoutseweg zag de politie twee fietsers. Eén fiets voldeed aan de beschrijving", vertelt Dirk Van Peer, woordvoerder bij de lokale politie Neteland. "Toen de fietsers de politieploeg opmerkten, sloegen ze op de vlucht."





De fietsendief kon even later worden klemgereden door de politie. Hij werd opgepakt. Zijn kompaan is nog voortvluchtig. "De fiets, een mountainbike, werd teruggegeven aan de eigenaar", aldus nog Dirk Van Peer. "Tijdens een huiszoeking in de woning van de 33 -jarige man werden nog drie andere fietsen aangetroffen. Zij werden naar het commissariaat overgebracht voor onderzoek. Eerder deze week werden er bij een huiszoeking op hetzelfde adres ook al drie gestolen fietsen aangetroffen. Twee van deze fietsen werden inmiddels teruggegeven aan de eigenaars. De politie onderzoekt ook nog andere feiten. De dader zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank."