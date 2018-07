Politie Neteland doet grote drugsvangst bij inval 20 juli 2018

02u32 0 Herentals Speurders van lokale politie Neteland vielen woensdagochtend een pand binnen van een vermeende dealer aan de Herenthoutseweg. Ze troffen er een grote partij hard- en softdrugs en fabricage- en dealerattributen aan.

De 38-jarige bewoner, die aanwezig was tijdens de inval, werd gearresteerd op verdenking van fabricage, verhandelen, bezit en gebruik van verdovende middelen. Hij bekende ondertussen de feiten. De onderzoeksrechter in Turnhout plaatste hem onder aanhoudingsmandaat.





De politie viel binnen nadat onderzoek uitwees dat er vanuit het pand drugs gedeald werd. Acht speurders en een drugshond voerden een huiszoeking uit en troffen grote hoeveelheden drugs aan waaronder 1,5 liter GHB - beter gekend als vloeibare XTC -, 2,4 kilogram speed, 559 XTC-tabletten, 20 gram cocaïne en 400 gram cannabis. De straatwaarde ervan bedraagt 20.000 euro. Daarnaast namen zij fabricage- en dealerattributen in beslag zoals lege vulbare capsules, plastic zakjes, weegschalen, aanmaakproducten en dergelijke meer. De man zal zich later voor deze feiten moeten verantwoorden voor de rechtbank. (WDH)