Politie legt opnieuw GOA-fuif stil Wouter Demuynck

23 december 2018

De lokale politie Neteland heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een GOA-fuif stopgezet, nog voor die goed en wel begonnen was. De fuif vond deze keer plaats in de Henrad-gebouwen aan de Herenthoutsesteenweg in Herentals. Het was de security, die op het industrieterrein Klein Gent toezicht hield, opgevallen dat er veel auto’s met Nederlandse nummerplaten de snelweg verlieten. Sommigen maakten het de veiligheidsagenten wel heel gemakkelijk door de weg te vragen naar de Henrad-gebouwen. Toen de politie er rond 5 uur binnen viel waren er tussen de 200 en 300 mensen aanwezig en was men eigenlijk nog bezig met opstellen. De aanwezigen kregen het bevel te vertrekken en dat hebben ze ook allemaal vlotjes gedaan. Er zijn geen incidenten geweest. Rond zeven uur was de laatste vertrokken.

De politiezone moest ook vorig weekend al een GOA-fuif stilleggen op de Industrielaan in Grobbendonk, waar er zo’n 100 mensen aanwezig waren.