Politie klist drie verdachten na wilde achtervolging 04 april 2018

02u48 0 Herentals De lokale politie heeft gisterenvoormiddag drie mannen kunnen arresteren na een wilde achtervolging. Die begon in Geel in de Dr. Van de Perrestraat, nadat een auto met Franse nummerplaat er wegvluchtte van de politie.

"Om 9.45uur kwam er een melding bij ons binnen over een persoon die vanuit een auto foto's aan het maken was van huizen op Katersberg in Geel. Het fietsteam van de politie was toevallig in de buurt en kwam ter plaatse maar de personen vluchtten met de auto weg", zegt commissaris Aloïs Peeters van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De politieagenten op motards zetten al snel de achtervolging in richting Herentals. "De verdachten vluchtten weg via de Roerdompstraat in Geel en langs Umicore in Olen richting Herentals." Er kwam versterking van ploegen van de zones Zuiderkempen, Neteland en Turnhout. "De verdachten maakten aan de Kruisboogstraat, vlakbij het Kempisch kanaal, een ongecontroleerd manoeuvre en stapten uit." Getuigen zagen de verdachten het bos in vluchten en met de hulp van een politiehelikopter van de federale politie en speurhonden konden de ontsnapten gevat en gearresteerd worden. Eén inzittende kon meteen door de politie ingerekend worden, de twee anderen sloegen nog verder op de vlucht maar werden ook snel gevat. Het treinverkeer op de spoorwegbrug kon een tijdlang slechts stapvoets passeren. "Het is niet geweten welke nationaliteit de verdachten hebben, wel dat ze Spaans spreken", zegt Peeters. "In hun auto zijn ook geen goederen gevonden die wijzen op een inbraak. Mogelijk waren ze op verkenning om diefstallen te plegen."





Het drietal moet nog verder worden verhoord en verschijnt vermoedelijk vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout. (MVBO)