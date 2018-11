Politie klist cocaïne- en cannabisdealers Jef Van Nooten

08 november 2018

13u09 0 Herentals De politie heeft vier mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel in Herentals en omgeving. Twee mannen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

Het onderzoek naar de drugsdealers ging van start nadat de politie een tip had gekregen over een man die samen met drie kompanen cocaïne en cannabis zou dealen in Herentals en omliggende gemeenten. Dinsdag gingen de speurders over tot huiszoekingen. “Dinsdag werden vier huiszoekingen uitgevoerd in Herentals, Laakdal en Olen. Vier personen - drie mannen van 27, 28 en 30 jaar en een vrouw van 19 jaar werden gearresteerd”, vertelt een woordvoerder van het parket. “Tijdens de huiszoekingen werden hoeveelheden cannabis, heroïne en hasj in beslag genomen, net als verschillende gsm’s, en 2.400 euro cash geld.”

De 19-jarige vrouw mocht na verhoor door de politie beschikken. De drie mannen werden voor de onderzoeksrechter geleid. De 30-jarige man werd vrij gelaten onder voorwaarden. De twee andere verdachten blijven aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. “Op woensdag 7 november werden in het kader van dit gerechtelijk onderzoek nog drie huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werd nog een man opgepakt. Hij mocht na verhoor door de politie beschikken. Het onderzoek loopt verder”, besluit de parketwoordvoerder.