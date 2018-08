Politie houdt strenge verkeerscontroles vanaf eerste schooldag 30 augustus 2018

02u26 0 Herentals De agenten van politiezone Neteland maken zich op voor de start van het nieuwe schooljaar. Om alle kinderen veilig naar school te laten gaan, plant de politie strenge controles rond schoolomgevingen.

Maandag 3 september is niet alleen de eerste schooldag voor kinderen. Het is ook het startschot voor de actie 'Veilig naar school' van politiezone Neteland. Tal van acties en controles staan daarbij op het programma.





"Het verkeersteam van de politie voert tijdens het eerste semester intensieve controles uit in de schoolomgeving van de middelbare scholen. Zo besteedt ze onder meer aandacht aan opgefokte bromfietsen, gedrag van fietsers en voetgangers en het parkeergedrag in de omgeving", zegt politiecommissaris Dirk Van Peer.





De politie zet ook extra manschappen in om tijdens de eerste helft van september het schoolverkeer in goede banen te leiden. "Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar", aldus nog Dirk Van Peer. "De politie houdt het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers worden op hun plichten gewezen."





Opgefokte brommers

De aandacht gaat vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het in- en uitstappen van de kinderen. "Het verkeersteam zal dagelijks haar camera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zal bromfietsen op de rollen zetten om te zien of ze opgefokt zijn."





De politie zal gedurende heel het schooljaar ook fietscontroles uitvoeren in de scholen. Leerlingen krijgen daarbij de kans hun tweewieler te laten graveren. Buiten de schoolpoort zullen geregeld controles op fietsverlichting plaatsvinden. (JVN)